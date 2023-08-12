Kedi ailesi itfaiyecilere emanet
Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, hamileyken sahiplendikleri kedi ile 3 yavrusuna özenle bakıyor.
Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, hamileyken sahiplendikleri kedi ile 3 yavrusuna özenle bakıyor. İtfaiye amiri Mehmet Caner Polat "Bize alışıp bize güvendiği için yavrularını sevdiriyor. Yavrularımız sağlıklı ve çok tatlılar. O bize Allah'ın emaneti olarak geldi. Artık gitmezse bizimle yaşamını sürdürmek isterse misafirimiz olmaya devam edecek" dedi.
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