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12 Ağustos 2023 Cumartesi 08:00:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2023 Cumartesi 08:00:00

Kedi ailesi itfaiyecilere emanet

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Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, hamileyken sahiplendikleri kedi ile 3 yavrusuna özenle bakıyor.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, hamileyken sahiplendikleri kedi ile 3 yavrusuna özenle bakıyor. İtfaiye amiri Mehmet Caner Polat "Bize alışıp bize güvendiği için yavrularını sevdiriyor. Yavrularımız sağlıklı ve çok tatlılar. O bize Allah'ın emaneti olarak geldi. Artık gitmezse bizimle yaşamını sürdürmek isterse misafirimiz olmaya devam edecek" dedi.

Etiketler : Kedi ailesi itfaiyecilere emanet Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Mehmet Caner Polat
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