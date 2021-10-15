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15 Ekim 2021 Cuma 17:30:00 - Güncelleme:15 Ekim 2021 Cuma 17:30:00

Kavcıoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ziyareti sonrası açıklama: "Eleştiri yapanların biraz derslerine çalışması gerek"

Kaynak: AKŞAM

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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sonrası MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun görüşmesi tamamlandı. Kavcıoğlu, görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Bugün rezervlerimiz 125 milyar dolara yaklaşmıştır. Son 7 ayda 35 milyar dolara yakın gerçek bir rezerv Merkez Bankası'nın artmıştır. Bu Merkez Bankası'nın ve ülkemizin gücünü göstermektedir.

Merkez Bankası'nın bütün rakamları açık ve nettir.

GÖREV DEĞİŞİMLERİ

Bir kısmı bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi.

Etiketler : Kılıçdaroğlu Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu
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