Kartepe'de Düşkün Leylekler Evi! Gurebahane-i Laklakan yeniden hayat buldu

BAKIMLARI VE TEDAVİLERİ DE YAPILIYOR

Osmanlı zamanında Bursa'da inşa edilen ve dönemin ender hayvan hastanelerinden biri olan Gurebahane-i Laklakan, Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki doğal yaşam parkı Ormanya'da yeniden hayata geçirildi. 'Düşkün Leylekler Evi, 800 metrekarelik açık ve 90 metrekarelik kapalı alanda inşa edildi. Barınakta, göç yolunda yorgun düşen, yaralanan ya da diğer nedenlerle göç etmesi mümkün olmayan leyleklerin bakımı, tedavisi ve rehabilitesi yapılıyor.

YILDA YAKLAŞIK 50 LEYLEK GELİYOR

Hekim Muhammet Nalkıran, "Kocaeli göç yolu üzerinde bulunan bir şehir. Bizlere yılda yaklaşık 50 leylek gelir. Bazıları doğaya dönemeyecek durumda. Bunlara ömürlerinin sonuna kadar bakılacak " dedi. Leylek evinin içinde su havuzları, kum havuzları aynı zamanda hayvanların tüneyebilecekleri tünekler mevcut. Leylekler ilk geldiği zaman Ormanya'da bulunan rehabilitasyon merkezinde tedavileri tamamlanıyor ve doğaya dönebilecek olanlar göç zamanında salınıyor.

ALAN, ALTTAN ISITMALI



Veteriner Nalkıran, "Sadece akşamları can güvenliklerini korumak için kapalı alana alıyoruz. Bu alan içinde zaten alttan ısıtma mevcut" diye konuştu.