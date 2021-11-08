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08 Kasım 2021 Pazartesi 18:11:00 - Güncelleme:08 Kasım 2021 Pazartesi 18:13:00

Başkan Erdoğan'dan Karabağ Zaferi mesajı: Şanlı günü tebrik ediyorum

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım için "Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı, Karabağ topraklarının hürriyetine kavuştuğunu müjdeleyen bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin birinci yılı dolayısıyla bir sosyal medyadan bir mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan, "Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı, Karabağ topraklarının hürriyetine kavuştuğunu müjdeleyen bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Vatan için gözlerini kırpmadan mücadele eden, şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Karabağ başkan erdoğan azerbaycan karabağ zaferi
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