Başkan Erdoğan'dan Karabağ Zaferi mesajı: Şanlı günü tebrik ediyorum
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım için "Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı, Karabağ topraklarının hürriyetine kavuştuğunu müjdeleyen bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin birinci yılı dolayısıyla bir sosyal medyadan bir mesaj yayımladı.
Başkan Erdoğan, "Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı, Karabağ topraklarının hürriyetine kavuştuğunu müjdeleyen bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Vatan için gözlerini kırpmadan mücadele eden, şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.
Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı, Karabağ topraklarının hürriyetine kavuştuğunu müjdeleyen bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. ��������— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 8, 2021
Vatan için gözlerini kırpmadan mücadele eden, şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. pic.twitter.com/8hxbrlmwZR