Karabağ Zaferi mesajı: Şanlı günü tebrik ediyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin birinci yılı dolayısıyla bir sosyal medyadan bir mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan, "Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı, Karabağ topraklarının hürriyetine kavuştuğunu müjdeleyen bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Vatan için gözlerini kırpmadan mücadele eden, şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

