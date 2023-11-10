Kapadokya'da balonlar Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle uçtu
Kaynak: AA
Kapadokya'da sıcak hava balonları, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle uçtu.
Nevşehir'in Göreme beldesinde, turistlere yönelik tur için hazırlanan bazı sıcak hava balonlarının sepetlerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılı dolayısıyla Türk bayrağı ve Atatürk posterleri asıldı.
Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Kapadokya semalarına yükselen sıcak hava balonları, peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde süzüldü.
Türk bayrağı ve Atatürk posterleri taşıyan balonlar, yaklaşık bir saat boyunca gökyüzünde kaldıktan sonra belde çevresindeki arazilere iniş gerçekleştirdi.
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