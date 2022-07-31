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Kabine yarın toplanacak... İşte masadaki başlıklar
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31 Temmuz 2022 Pazar 19:29:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2022 Pazar 19:29:00

Kabine yarın toplanacak... İşte masadaki başlıklar

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın yoğun gündemle toplanacak. Ukrayna'dan tahıl sevkiyatına ilişkin son durum kabinenin öncelikli gündem maddesi olacak. Toplantıda ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler de ele alınacak. Toplantı sonrasında Başkan Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın yoğun gündemle toplanacak.

TRT Haber'den aktarılana göre, masada Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı, koronavirüs salgını ile mücadelede son durum ve ekonomideki gelişmeler yer alacak.

Beştepe'deki toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

TAHIL SEVKİYATINA İLİŞKİN GELİŞMELER ELE ALINACAK

Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'de imzalan tahıl sevkiyatı anlaşması ile ilgili son durum değerlendirilecek. İki ülke arasında ateşkesin sağlanması için atılabilecek adımlar da görüşülecek.

81 İLDE 150 BİN SOSYAL KONUT PROJESİNİN DETAYLARI GÖRÜŞÜLECEK

Ekonomideki gelişmeler de masada olan başlıklar arasında.

Enflasyonla mücadelede atılan adımların etkisi ele alınacak. Dar gelirli vatandaşlara yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirilecek.

81 ilde yapılacak 150 bin sosyal konut projesinin ayrıntılarının da gündeme gelmesi bekleniyor.

KORONAVİRÜS DE MASADA OLACAK

Koronavirüs salgınında artan vaka sayıları da kabine gündeminde olacak.

Vaka sayılarının hastanelere yatış oranına etkisinin yanı sıra aşılamadaki son rakamlar gözden geçirilecek.

BAŞKAN ERDOĞAN MİLLETE SESLENECEK

Terörle mücadelenin yanı sıra Ege ve Akdeniz'de yaşanan gelişmeler de görüşülecek.

Toplantının ardından Başkan Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak.

Etiketler : Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı koronavirüs
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