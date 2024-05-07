Mahzen-38 operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 10 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığının, sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Kağıthane, Esenler ve Başakşehir ilçelerinde Mahzen-38 operasyonları düzenlendiğini duyuruldu.

Operasyonlarla, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, iş yeri baskını, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve tehdit suçlarına karıştığı belirlenen örgüt üyesi 10 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucunda 5 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin, 13 Nisan'da Kağıthane ilçesinde D.E. isimli kişiye yönelik silahla öldürme, C.Ö, D.A, M.K. ve S.A'ya yönelik silahla yaralama, 29 Nisan'da Esenler'de iş yeri baskını, 1 Mayıs'ta da ikamet kurşunlanması ve iş yeri baskını eylemlerini yaptıkları belirlendi.