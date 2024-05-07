VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MHP Genel Başkanı Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor
Gişede zirveden inmeyen Wonka mayısta Tivibu'da
Bakan Kacır: Astronotumuz Atasever yörünge altı misyonuna katılacak
Borsa güne yükselişle başladı
WSJ: ABD, İsrail'e gönderilmesi planlanan yaklaşık 6 bin 500 JDAM satışını erteledi
Küresel piyasalar Fed'e ilişkin beklentilerle pozitif seyrediyor
07 Mayıs 2024 Salı 09:45:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2024 Salı 09:45:00

İngiliz basını, Savunma Bakanlığına ait bir sistemin hacklendiğini bildirdi

Kaynak: AA

ABONE OL

İngiliz basını, İngiltere Savunma Bakanlığına ait bir sistemin siber saldırıya uğradığını bildirdi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, hacklenme nedeniyle görevdeki askeri personelin kişisel bilgilerini içeren önemli veri ihlali yaşandı.

Hem mevcut hem de geçmişteki bazı silahlı kuvvetler mensuplarının isim ve banka bilgilerini içeren maaş bordrosu sistemine yetkisiz erişim sağlandı ve bilgiler ifşa edildi.

Olayın ardından Savunma Bakanlığı derhal harekete geçti ve soruşturmalar devam ederken sistem devre dışı bırakıldı. Elde edilen verilerin ne için kullanılabileceği ise bilinmiyor.

İngiliz hükümeti saldırının arkasında kimin olduğunu açıklamadı.

Bu arada, İngiltere parlamentosu milletvekilleri, Savunma Bakanlığını ilgilendiren ve hizmet personelini hedef alan söz konusu veri ihlali hakkında bilgilendirilecek.

"SİBER SALDIRILARIN ARKASINDA ÇİN DEVLETİNE BAĞLI AKTÖRLER VAR"

İngiliz Sky News televizyonu, siber saldırının arkasında Çin'in olduğunu öne sürdü.

Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, 25 Mart'ta parlamentoda yaptığı konuşmada, hem İngiltere'nin seçim izleme kurumuna hem de milletvekillerine yönelik iki ayrı kötü niyetli siber saldırının arkasında "Çin devletine bağlı aktörlerin" olduğunu belirtmişti.

Etiketler : ingiltere savunma bakanlığı siber saldırı
Fıstık gibi gece

Fıstık gibi gece
Çifte kutlama

Çifte kutlama
Mahmut Tuncer estetikle 10 yaş gençleşti

Mahmut Tuncer estetikle 10 yaş gençleşti
Arya Aryay'dan müziğe ilk adım

Arya Aryay'dan müziğe ilk adım
Dizideki türküleri ben okuyorum

Dizideki türküleri ben okuyorum
Kitesurf sezonunu açtı

Kitesurf sezonunu açtı
'Kızılcık Şerbeti' dizisinde çaldı! 7 yıl sonra yeniden viral oldu

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde çaldı! 7 yıl sonra yeniden viral oldu
Mega Fight Arena yeniden

Mega Fight Arena yeniden
Burcu Esmersoy nazardan korkuyor

Burcu Esmersoy nazardan korkuyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX