İttifakta 'tekil' kavga

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğrencilere yönelik 6 vaatte bulunması ve bu vaatleri söylerken; "Söz veriyorum hepsini tek tek ben yerine getireceğim" demesi Millet İttifakı'nda erken adaylık sinyali olarak algılandı. Bu durum Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti'de çok ciddi rahatsızlık yarattı. Geçmiş dönemlerde DYP ve MHP'de de uzun yıllar parti yöneticiliği yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı "Kemal Bey bunları bize sordu mu" diyerek tepki gösterdi. Tartışma yaratan sözleri üzerine Paçacı "Her siyasi partinin politikası var. Buna müdahale etmeye hakkımız yok. CHP Genel Başkanı da bunları elbette söyleyebilir. Ancak Cumhurbaşkanı adayı olarak ve tekil bazda konuşuyorsa bu ittifak ruhuna uygun düşmez, doğru da değil. Ortak dil önemlidir ve şarttır. Sayın Kılıçdaroğlu şahsı adına mı bunları söylüyor, yoksa ittifak adına mı konuşuyor? Bunları net olarak ortaya koymalıdır. Eğer ittifak adına konuşuyorsa doğal olarak bunlardan haberimizin olması gerekir" dedi.

DAYATMA ALGISI VAR



Paçacı'nın net olarak ortaya koyduğu bu rahatsızlık aslında uzun süredir İYİ Parti'de konuşuluyor. Daha önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun "Adayımız Kılıçdaroğlu'dur", Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan'ın "Kılıçdaroğlu aday olursa kesin kazanır", Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın "Kemal Bey adayımızdır ve olmalıdır da" sözleri İYİ Parti'de ciddi bir rahatsızlık yarattı. İYİ Parti yönetimi henüz "çatı aday mı, çoklu aday mı" yöntemine bile karar verilmeden yapılan bu erken açıklamaları bir dayatma olarak algıladı. Bu rahatsızlık CHP yönetimine de iletildi. En son Cihan Paçacı'nın rahatsızlığı açık açık ifade etmesi de Millet İttifakı'nda önümüzdeki dönem ortaya çıkacak olası bir derin krize karşı 'erken uyarı' olarak yorumlandı.

SAADET DE RAHATSIZ



Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının parti yönetimi tarafından sıklıkla dile getirilmesi Millet İttifakı'nın bir diğer ortağı Saadet Partisi'nde de rahatsızlık yarattı. Saadet Partisi yönetimi adaylık ve yöntem konusunda henüz bir araya gelip tartışmadıklarını dile getiriyor. Öyle ki Saadet Parti'si aday ve yöntem konusunda bir yuvarlak masa kurulması gerektiğine dikkat çekiyor. Yuvarlak masa vurgusu önemli çünkü yuvarlak masayla herkesin eşit söz sahibi olacağı ve karar oluşturmada da aynı ağırlığa sahip olacağının özellikle altı çiziliyor. Saadet Partisi öncelikle çoklu aday mı, çatı aday mı şeklindeki yönteme karar verilmesi daha sonra da ilkelerin belirlenmesi gerektiğinin özellikle altını çiziyor.

KILIÇDAROĞLU'NA İTİRAZ OLMAZ



CHP yönetimi hem İYİ Parti hem de Saadet Partisi'nde oluşan rahatsızlığın farkında ancak bunları konuşarak giderebileceklerini düşünüyor. CHP'li kurmaylar gönüllerinden geçen adayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ve kendi genel başkanlarını Cumhurbaşkanı olarak görmek istemelerinin de gayet doğal olduğunu belirtiyor. Ancak Millet İttifakı'na Kılıçdaroğlu ismini dayatmak istemediklerini, bir masa etrafında toplandıklarında ortaklarını ikna edebileceklerini düşünüyor.

İTTİFAKTA BİLİNMEZLİK



CHP, Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istiyor. İYİ Parti muhafazakar seçmenden ilave oy alabilecek tek ismin Meral Akşener olduğunu ve dolaysıyla onun adaylığının daha doğru olduğunu düşünüyor. Saadet Partisi de angaje olmamış, siyasi profilinden çok 'akil adam' pozisyonu çizen birinin daha birleştireceği olacağı fikrinde. Millet İttifakı'nda şimdilik çok bilinmez bir denklem var. Bunların en başında yöntem geliyor. çatı aday mı çoklu aday mı? Çatı aday olursa Millet İttifakı ortaklarından mı yoksa dışarıdan bir isim mi? Millet İttifakı'nın tüm ortakların üzerinde ittifak edebileceği bu soruların henüz hiçbir yanıtı yok.

AKŞAM