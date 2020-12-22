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22 Aralık 2020 Salı 09:44:00 - Güncelleme:22 Aralık 2020 Salı 09:44:00

İstanbullular isyan etti! İzmir'e gitmek, eve gitmekten daha kolay

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Özel araç kullanımı arttı, 21.00 kısıtlaması nedeniyle yola çıkış saatleri daraldı...İstanbullu cuma günleri pik seviyesine ulaşan trafikte 3.5-4 saat geçirmeye başladı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu cuma akşamı saat 21.00’den pazartesi saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Alınan önlemler nedeniyle kısıtlama saatlerinde İstanbul trafiği çöküyor. Kısıtlama öncesinde evine ulaşıp, ceza yemek istemeyen vatandaşlar saatlerce trafikte kalıyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, trafik kaosunu ve çözüm önerilerini AKŞAM’a anlattı:

İLK DÖNEMDE %90 RAHATLAMA

“İstanbul trafiği koronayla tanıştığımız ilk günlerde, hem toplu ulaşımda hem de trafikte yüzde 90’lara varan bir rahatlama yaşamıştı. Toplu ulaşımda günlük 7.5 ila 8 milyon arasında olan yolculuk sayısı 1 milyona düşmüştü. Kısıtlamalarla toplu ulaşım yolcuk sayısı 3.5 milyon civarında seyrediyor. Hafta içinde toplu ulaşımda sabah 08.00 ila akşam 18.00’de yoğunluk zirve yapıyor. Bu saatlerdeki trafik yoğunluğu ise neredeyse korona öncesindeki durumla eşit. İstanbul trafiği bir şekilde mutasyona uğradı diyebiliriz.”

350 BİN ARAÇ TRAFİĞE KATILDI

“Mevcut İstanbul trafiğinde toplu ulaşımda 3.5 milyon yolculuk sayısının yüzde 10’nu özel araçlara kaydı. Yani İstanbul trafiğine 350 bin araç dahil oldu. Yollarımızın kapasitesi zaten ortada. Trafik yükü gittikçe arttı. 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü’nde geçtiğimiz 2019 Kasım/Aralık aylarındaki geçiş sayılarıyla bugün alınan tüm önlemlere rağmen geçiş sayıları hemen hemen aynı. Yine korona öncesinde deniz ulaşımı İstanbul’da günlük 240 bin civarındayken şimdi 80 bine kadar düştü. İnsanların deniz ulaşımını tercih etmemelerinin nedeni ise ücretler oldu. Bu ücretlerin acilen makul bir seviyeye getirilmesi gerekiyor.”

Dün iş çıkış saati 18:00’de yoğunluk yüzde 65’e ulaştı.

TOPLU ULAŞIM VE MESAİ DAHA ESNEK OLMALI

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, trafik yoğunluğunu azaltacak önerilerini şu şekilde sıraladı:

• Bütün sektörler acil olarak evden çalışma, esnek çalışma ya da kademeli mesai gibi sistemleri uygulamalı.

• İstanbul trafiğine esnek saat uygulaması getirilmeli. Saat 21.00’den sonra 1.5 saat kadar toplu ulaşımda özellikle bu esneklik sağlanmalı. Vatandaşların bu durumu istismar etmemesi için de belge zorunluluğu getirilmeli.

• Acil olarak toplu ulaşımda güvenilirlik artırılmalı ve kapasiteler yükseltilmeli.

• 15 ilçede bir şerit çizgiyle toplu ulaşıma ayrılmalı.

• Deniz ulaşımı cazip hale getirilmeli

• Özel sektör açısından gerekirse servis araç kapasitesi artırımına gidilmeli.

Akşam

Etiketler : istanbul istanbul trafiği toplu ulaşım
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