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18 Ağustos 2021 Çarşamba 08:04:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2021 Çarşamba 08:04:00

İstanbul'da şafak operasyonu! Özel harekat polisleri destek verdi

Kaynak: DHA

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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Daha önceden tespit edilen adreslere yapılan baskınlara özel harekat polisleri de destek verdi.

İSTANBUL'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Teknik ve fiziki takibin ardından bugün sabah saat 06.00'da operasyon için düğmeye basıldı. Önceden belirlenen 22 adrese yönelik yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

Baskın yapılan adreslerden biri, Silivrikapı Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binanın bodrum katı oldu. Özel harekat polislerinin girdiği dairede narkotik köpeği Kanıt, arama yaptı. Yapılan arama çalışmaları sırasında polis, bina çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Narkotik ekiplerinin operasyon düzenlediği adreslerden biri de Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi G/48 sokaktaki 4 katlı binanın giriş katı oldu. Özel harekat ekipleri ile girilen dairede, narkotik köpeği ile arama yapıldı.

ARAMA VE GÖZALTI İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

İl genelinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda arama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği bildirildi. 22 adrese yapılan baskınlarda, gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürülecek.

Etiketler : İstanbul UYUŞTURUCU OPERASYON
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