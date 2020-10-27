Minibüslerde virüse bile yer yok!

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27 Ekim 2020 Salı 09:58:00 - Güncelleme:27 Ekim 2020 Salı 09:58:00

İstanbul'da minibüsler, otobüsler doldu taştı, sosyal mesafe unutuldu

Kaynak: DHA-İHA

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İstanbul'da sabah saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı. Bahçelievler Yenibosna'da İETT ve özel halk otobüslerine binen vatandaşların ve araç içerisinde bulunan yolcuların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.

İstanbul'da sabah işe gidiş saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı.

Bahçelievler Yenibosna'da İETT ve özel halk otobüslerine binen vatandaşların ve araç içerisinde bulunan yolcuların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.

Otobüslere binen vatandaşların mesafeyi korumadan araçlara bindiği ve otobüs kapılarında yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

VATANDAŞLAR 'KORONABÜS' DİYOR!

İstanbul’da artan vak'a sayıları ve tüm uyarılara rağmen toplu taşımalarda manzara yine değişmedi. Esenyurt’ta minibüsler tıklım tıklım yolcu taşırken, buna bide maske takmayan minibüs şoförleri de eklendi. Vatandaşların “Koronabüs” diye adlandırdığı minibüsler virüse davetiye çıkardı.

İstanbul’da hızla artan korona virüs vak'a sayıları ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın uyarılarına rağmen toplu taşımada yine aynı görüntüler oluştu. Maske takmayan minibüs şoförleri ile sosyal mesafeyi hiçe sayan yolcular korona virüse davet çıkardı. Esenyurt minibüs hattında çekilen görüntülerde sınırlı sayıda yolcu alması gereken minibüsler tıklım tıklım görüntülendi. Buna bide maskeyi hiç takmayan ya da çenesinin altında taşıyan dolmuş şoförleri eklenince korona virüse adeta davetiye çıkarıldı. Yoğunluk sebebiyle minibüsler içinde zaman zaman yaşanan tartışma yaşandığı görüldü. Bu tartışmalardan biri de kameralara da yansıdı.

"MİNİBÜSLERDE VİRÜSE BİLE YER YOK"

Vatandaşlar ise denetleme olmadığından dert yanarak, zorunluluktan binmek zorunda kalıyoruz diye kendilerini savundu. Minibüsten inen bir vatandaş ise, ”Bazı minibüsler kurallara uyarken, bazıları hiç uymuyor. Virüse bildiğin yer yok. Maske var ama sosyal mesafeye hiç uyulmuyor. Vatandaşlarımızda çok duyarsız. Bir yerde uygulama olsa cep telefonuyla haber veriyorlar o yolu kullanma diyorlar. Dezenfekte koymuşlar dolmuşlara ama içinde su var. Şoför dolmuşta sigara içiyor maske bile takmıyor” dedi.

Okula gitmek için zorunluluktan minibüse binmek zorunda kalan bir kız çocuğu ise, “ Minibüsler tıklım tıklım dolu. Bindiğim minibüste şoförde maske yoktu insanlar 2-3 kez uyardı ancak umursamadı. Sadece bir minibüs şoförü değil hepsi böyle yapıyor. Her gün okula geliyorum ve minibüs kullanmak zorundayım. Her gün bu çileyi çekiyorum maalesef. Bu konuda acilen önlem alınmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Etiketler : MÜNÜBÜS KORONA KONAVİRÜS İSTANBUL İstanbul
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