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20 Nisan 2024 Cumartesi 16:59:00 - Güncelleme:20 Nisan 2024 Cumartesi 16:59:00

İstanbul'da Gazze zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Heniyye ile görüştü

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile İstanbul'da görüştü. Yaklaşık 2 buçuk saat süren görüşme sona erdi. Görüşmede, Gazze'ye yapılan yardımlar ile ateşkesin tesisi için atılacak adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi İstanbul'da kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Haniye ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü. Görüşme saat 14.30 sıralarında başladı.

Görüşmede İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze'ye yeterli düzeyde ve kesintisiz ulaştırılması için yapılması gerekenler, bölgede adil ve kalıcı barış süreci ile ilgili konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin uluslararası toplumun dikkatini Filistinlilere uygulanan zulme çekmek için diplomatik gayretlerini sürdürdüğünü ve vahşetin son bulması ile acil kalıcı ateşkes ihtiyacının her fırsatta vurgulandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulmün bedelini mutlaka bir gün ödeyeceğini, Türkiye'nin her zeminde Gazze'ye yönelik katliamları anlatmaya devam edeceğini, tüm çabaların bölgesel barışın anahtarı olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması ve bölgeye kalıcı huzurun gelmesi için sarf edildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Filistinlilerin birlik içinde hareket etmesinin hayati öneme sahip olduğunu, İsrail'e verilecek en güçlü cevabın ve zaferin yolunun birlik ve bütünlükten geçtiğini ve uluslararası kamuoyunu yanlış yönlendiren İsrail'e karşı Filistin'in haklı davasının ve gerçeklerin daha çok anlatılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, yaşanan acıları bir nebze dindirebilmek için Türkiye'nin Filistin'e yönelik insani yardımlarını sürdürdüğünü, bugüne kadar 45 bin tondan fazla insani yardımın bölgeye sevk edildiğini, ticarete getirilen kısıtlamalar dahil, İsrail'e yönelik bir dizi yaptırımın hayata geçirildiğini de belirtti.

İsrail ile İran arasındaki gerilimleri de değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşananların İsrail'e zemin kazandırmaması gerektiğini, Batı'da İsrail'in saldırılarını sorgulayan havanın dağılmaması için dikkatleri yeniden Gazze'ye çekecek çalışmalar yapılmasının önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Heniyye'ye İsrail saldırısında şehit düşen çocukları ve torunları için başsağlığı dileklerini de iletti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan eşlik etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeyi, "Filistin Davasının Lideri misafirim olacak. Beraber birçok şeyi konuşacağız, dertleşeceğiz" diye duyurmuştu.

Etiketler : Erdoğan Heniyye görüşmesi Gazzedeki son durum Ateşkes için adımlar
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