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09 Nisan 2024 Salı 10:53:00 - Güncelleme:09 Nisan 2024 Salı 10:53:00

İstanbul trafiği rahatladı, kalanlar bayram yapacak

Kaynak: TRT Haber

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Ramazan Bayramı'nın başlamasıyla İstanbul trafiği "bayram" etti. Yoğunluğun, Anadolu Yakası'nda yüzde 2, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 9 olduğu görüldü.

9 günlük Ramazan Bayramı'nı fırsat bilen vatandaşlar, Cumartesi gününden itibaren il dışına çıkmaya başladı.

İstanbul'da yaşayanların en çok şikayet ettiği konuların başında gelen trafik yoğunluğu, bayram tatilinde yok denecek kadar azaldı.

ANADOLU YAKASI YÜZDE 2'YE KADAR DÜŞTÜ

İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kentte trafik yoğunluğu saat 10.30 itibarıyla yüzde 6'lara kadar düştü. Yoğunluğun, Anadolu Yakası'nda yüzde 2, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 9 olduğu görüldü.

Normal günlerde hafta içi sabah ve akşam saatlerinde, hafta sonları ise öğle saatlerinde trafik yoğunluğu nedeniyle büyük ölçüde kırmızı, hatta kimi zaman bordo renk olan yol haritası, Ramazan Bayramı öncesi "yeşil" renge büründü.

Etiketler : istanbul trafik yoğunluk
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