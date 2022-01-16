VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Aşısızlara PCR testi için yeni karar!
Mısır, BAE ve Kuveyt bankalarından 3 milyar dolar kredi aldı
Millet Partisi Genel Başkanı Edibali İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
"Ana muhalefetin verdiği en ufak bir hizmet yok"
Ege Denizi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
"Türkiye'nin önünde tek engel ekonomik vesayet"
Lübnan'da tarihi kriz!
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlık Seçimi'nde kavga! Yumruklar havada uçuştu
Milli Savunma Bakanlığı: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
ÖTV güncellemesinde ‘yerli üretim' detayı!
Dev keşifte kritik aşama
PKK'lı hainin heykelini dikmeye çalıştılar!
Arnavut öğrenciler: Küçük bir ülkeyiz, Türkiye'den öğrenecek çok şeyimiz var
TUSAŞ'tan müthiş haber!
Amaç Türkiye'yi baypas etmekti!
Türk polisi için üretildi
Öğretmen maaşları ne kadar oldu?
Her cuma parti vermiş!
Bir hile daha ifşa oldu
Suriye'de ABD üssüne roketli saldırı
Türkiye'den ses getirecek jet yakıtı hamlesi!
Duayen tiyatro sanatçısı, eski DT Genel Müdürü Bozkurt Kuruç hayatını kaybetti
Can dostlara masallar anlatıyor
Buzağı Yaşar'a anne şefkati
16 Ocak 2022 Pazar 14:35:00 - Güncelleme:16 Ocak 2022 Pazar 14:35:00

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlık Seçimi'nde kavga! yumruklar havada uçuştu! Polis, salona girmek zorunda kaldı

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlık Seçimi'nde yumruklar havada uçuştu.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odasının (İTEO) 5 adaylı başkanlık seçimi öncesinde gerginlik yaşandı.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurul öncesinde adaylardan Yahya Uğur ile mevcut başkan Eyup Aksu'nun taraftarları arasında arbede çıktı.

Çevik kuvvet ekiplerinin devreye girmesinin ardından arbedenin sona ermesiyle üyeler, genel kurul için salona alındı.

Beş adayın ortak teklifi ile Divan Başkanlığına İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Vekili ve Arnavutköy Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Engin Türkmen seçildi.

Adaylardan Aksu'nun faaliyet raporunu okuması sırasında tekrar tartışma ve arbede yaşanırken Divan Başkanı Türkmen, güvenlik güçlerini salona davet etti.

Aksu, konuşmasında 4 yıllık görev süresinde yaptıkları çalışmaları anlattı.

Salgın döneminde esnafın yanında olduklarını belirten Aksu, "Bu dönemde diğer arkadaşlarla birlikte sağlık çalışanlarımıza ücretsiz hizmet verdik. Beş bin taksi plakası teklifini 11 kez reddettirdik. En fazla taksi taşımacılığı zammı bizim dönemimizde alındı. İBB'nin noteri olmadık, hiçbir zaman da olmayacağız." dedi.

İTİRAZLAR NEDENİYLE OYLAR TEK TEK SAYILDI

Yönetim Kurulu faaliyet ve denetim raporlarının ibrası oy çokluğu ile kabul edildi. İtirazların ardından oy sayımı tek tek yapıldı.

Başkanlık seçiminde mevcut başkan Eyup Aksu'nun yanı sıra Yahya Uğur, Yaşar Arabul, İrfan Öztürk ve Hanife Zeynep Kılıç aday oldu.

Seçimde odaya kayıtlı aktif 9 bin 967 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Etiketler : İstanbul Taksiciler Esnaf Odası İTEO SEÇİM KAVGA
Özcan Deniz'li yılbaşı partisi

Özcan Deniz'li yılbaşı partisi
Kısa film tadında klip

Kısa film tadında klip
7 ayda 4. ayrılık

7 ayda 4. ayrılık
Kozmetikten servet kazandı

Kozmetikten servet kazandı
Türk sanatçılar NFT dünyasında

Türk sanatçılar NFT dünyasında
Selami Şahin'in kızı çıktı!

Selami Şahin'in kızı çıktı!
Onur ödülleri Çetinkaya ile Tuncer'in

Onur ödülleri Çetinkaya ile Tuncer'in
Teklifi aldığım yerde evlendim

Teklifi aldığım yerde evlendim
Sefirin Kızı 7 ülkede

Sefirin Kızı 7 ülkede

EN ÇOK OKUNAN HABERLER