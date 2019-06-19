İstanbul seçimi anket sonuçları nasıl? 23 Haziran İstanbul anket sonuçları kim önde? sorularının yanıtları gündemin enl trend başlıkları arasında yer alıyor. 23 Haziran seçimleri öncesinde ORC firmasının yaptığı ankete göre Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki yarışta kimin önde olduğu açıklandı. 12-14 Haziran tarihleri arasında tam 6580 kişiyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi. Özellikle seçimlere kısa bir süre kala vatandaşlar, hangi adayın önde olduğunu merak ediyorlar. ORC'nin gerçekleştirdiği ankete göre hangi adayın ön planda olduğu rakamlarla gösterildi. İstanbul seçimi anket sonuçlarını sizler için araştırdık. İşte güncel anket sonuçları...

İSTANBUL SEÇİMİ ANKET SONUÇLARI NASIL?

12-14 Haziran 2019 tarihleri arasında 6580 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilen bu araştırmaya göre AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım oy oranını yükselterek %48,3’e çıkardı. CHP İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ise %47,7 oy aldı. Diğer kategorisinde 0,6, kararsız kategorisinde ise %3,6 oy oranı oldu.

ORC'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik gerçekleştirdiği 2. anket çalışmasıdır. ORC son anket çalışmasını (seçim tahmini) 21 Haziran'da açıklayacaktır.

BİNALİ YILDIRIM 2. ANKETTE OY ORANINI ARTIRDI

Binali Yıldırım’ın açıklanan 2. Anket sonuçlarında oy oranını artırdığı gözlemleniyor. Birinci anket sonuçlarında Yıldırım, %47,0, Ekrem İmamoğlu %46,7 oy oranı aldı.

31 Mart yerel seçimlerinde Oy Kullanmayan ve Diğer Partilere oy veren seçmenlerin 23 Haziran'da ki Oy Tercihleri