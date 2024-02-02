İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı
Kaynak: AA
İstanbul Boğazı'nda çarpışan kargo ve yolcu gemileri Ahırkapı Demir Sahası'na demirledi.
Alınan bilgiye göre, Boğazın Yenikapı önlerinde, "Kevalay Queen" isimli 147 metre boyundaki Ro-Ro yolcu gemisi ile "Captain Adam 1" isimli 103 metre boyundaki genel kargo gemisi çarpıştı.
Bunun üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı can kurtarma botu olay yerine yönlendirildi.
Kazada, her iki gemide de hasar oluştu, kontrollerde çevre kirliliği tespit edilmedi.
Gemiler, Ahırkapı Demir Sahası'na demirledi.
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