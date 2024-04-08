31 Mart seçimlerinin ardından olağanüstü kongre kararı alan İYİ Parti (İP) Genel Başkanı Meral Akşener'in aday olup olmayacağı netlik kazanmazken, genel başkanlık için ilk aday beli oldu. İP Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, partisinin 27 Nisan'daki kongrede adaylığını ilan etti.

'HELALLEŞMEYE GELİYORUZ'

Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti liderin değil, milletin partisidir. 100 yıl sonra yeniden Türk milliyetçilerini iktidar yapmaya, yeniden Türk çağını başlatmaya geliyoruz" mesajı verdi. Akalın, "İYİ Parti istikbalini şahısların akıbetine bağlamış bir lider partisi değil, Türk milliyetçilerinin devlet yönetme arzusunu temsil eden büyük Türk milletinin partisidir. Bu siyasi hareketin müktesebatının, aklının hiçe sayılarak tutarsız ve duygusal kararlarla yönetilmesi karşı karşıya kaldığımız bu büyük ağır yenilginin en büyük sebebidir. Bu siyasi harekete emek vermiş, haksızlığa uğramış ama yine de yılmadan mücadele etmiş dava arkadaşlarımızın ödedikleri bedellerin farkındayım. Haklarını teslim etmeye, emeklerinin karşılığını vermeye, veremediklerimizle de helalleşmeye geliyoruz" ifadelerini kullandı.