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10 Nisan 2024 Çarşamba 23:13:00 - Güncelleme:10 Nisan 2024 Çarşamba 23:13:00

İngiltere'de İsrail tepkisi: İngiliz Savunma Bakanlığına boyalı protesto

Kaynak: İHA

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İngiltere'de Youth Demand adlı aktivist grubun üyeleri, İsrail'e silah ambargosu uygulanması talebi ile İngiltere Savunma Bakanlığı binasına boyalı saldırı düzenledi.

Youth Demand adlı aktivist grubun üyeleri, İsrail'e silah ambargosu uygulanması talebi ile İngiltere Savunma Bakanlığı binasına boyalı saldırı düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına dünyanın dört bir yanın tepkiler gelmeye devam ediyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da Youth Demand adlı aktivist grubun üyeleri, İsrail'e silah ambargosu uygulanması talebi ile İngiltere Savunma Bakanlığı binasına boyalı saldırı düzenledi. Protesto sırasında bazı aktivistler gözaltına alındı.

Grup tarafından yapılan açıklamada, "Bakanlık savunmuyor, öldürüyor. İngiltere, İsrail'e silah finansmanına izin verdiği için bu ölüm projesinin devam etmesini artık kabul etmiyoruz" denildi.

"TUTUKLANDIKLARINI GÖRMEKTEN MEMNUNİYET DUYDUĞUM KORKAK SUÇLULAR"

İngiltere Savunma Bakanı Grant Schapps, yaptığı açıklamada, "Silahlı Kuvvetler korkutulamaz ve korkutulmayacaktır. Savunma Bakanlığı'nın içindekiler her gün diktatörlere ve teröristlere karşı duruyorlar. Birçoğu hepimizi korumak için hayatlarını tehlikeye atan vatanseverler. Bugün bizi hedef alanlar ise tam tersi, tutuklandıklarını görmekten memnuniyet duyduğum korkak suçlular" dedi.

Etiketler : İngiltere İsrail Gazze Protesto Savunma Bakanlığı
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