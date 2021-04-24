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24 Nisan 2021 Cumartesi 07:45:00 - Güncelleme:24 Nisan 2021 Cumartesi 07:45:00

İmamoğlu'nun 23 Nisan provokasyonuna Valilik'ten sert tepki

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İstanbul Valiliği'nden, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili, '23 Nisan gibi, ulusumuzun birlik ve beraberliğini simgeleyen böylesine özel bir günde kullanılan üslubu ve sergilenen tavrı kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz' denildi.

İstanbul Valiliği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki tören sonrası konuşmayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

VALİLİK: EN HAFİF MANADA 'ÖZENSİZ VE YAKIŞIKSIZ' BİR DİLİN TEZAHÜRÜ OLMUŞTUR.

Açıklamada, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, bugün gerçekleştirilen çelenk töreni sonrasında yapılan bazı açıklamalar nedeniyle aşağıdaki hususların kamuoyuna bildirilmesi zorunluluğu doğmuştur. Bugün saat 09.00'da Beyoğlu İlçemizdeki Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 'Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği'nin 5. maddesiyle düzenlenmiş bulunan 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' törenleri dahilinde çelenk töreni icra edilmiştir" denildi. "İlimizde bu yıl yapılacak tören ve etkinlikler bir haftalık zaman dilimine yayılmış, hangi kurumun, hangi görev ve sorumlulukları üstlenecekleri ve etkinliklere dair bütün hususlar, yazılı olarak ilgili kurumlarımıza bildirilerek kamuoyuna duyurulmuştur" bilgisi yer alan açıklamada, "Tüm yetkililer tarafından çelenk töreninin nasıl yapılacağının bilinmesine rağmen, tören sonrasında ilgili kamu görevlileri hakkında sarf edilen sözler, en hafif manada 'özensiz ve yakışıksız' bir dilin tezahürü olmuştur. 23 Nisan gibi, ulusumuzun birlik ve beraberliğini simgeleyen böylesine özel bir günde kullanılan üslubu ve sergilenen tavrı kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz" ifadeleri yer aldı.

İMAMOĞLU : İSTANBUL'A YAKIŞTIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM

Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen tören sonrası açıklamada bulunan İmamoğlu, "Hadsiz bir bayram çelenk koyma töreni yaptı. İstanbul'a yakıştığını düşünmüyorum. İstanbul il milli eğitim müdürü bunu ilk defa da yapmıyor. Aynı özensizlik geçen sene de vardı" demişti.

Etiketler : ibb ekrem imamoğlu istanbul valiliği provokasyon
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