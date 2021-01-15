İlk gün 286 bin doz aşı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından ‘Acil Kullanım Onayı’ verilmesinin ardından Çinli Sinovac firmasınca üretilen CoronaVac aşısının ilk doz uygulamaları, başladı. Dün 81 ildeki hastanelerde sağlık çalışanları aşılandı. 28 gün sonra ise ikinci doz uygulanacak.



ÖZEL HASTANEDE YAPILMAYACAK

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, CoronaVac’la ile ilgili ilk deneyimini anlattı: “Sadece kolumda hafif ağrı oldu. Alerjik reaksiyon gerçekleşmedi. İçimde hoş bir heyecan var. Aşılama uygulamasının başlamasıyla birlikte bilim kurulumumuzda bir bayram havası vardı. Aşı bizim şu anda elimizde bulunan en büyük enstrüman. Aşı planlamasına göre özel hastanelerde herhangi bir aşı uygulaması söz konusu değil. Sadece devlet hastaneleri, aile sağlığı merkezleri ile toplum sağlığı merkezlerinde uygulama devam edecek.”

08.00’DEN 00.00’A KADAR SÜRECEK

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, “Aşılama sabah 08.00 ile 00.00 arası yapılacak. Hafta sonları da uygulanmaya devam edecek, en kısa zamanda bitirilecek” dedi.

ALERJİK REAKSİYON İLK 15 DAKİKADA OLUŞUR

Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, aşı olduktan sonra uygulama noktasında hafif ağrı olduğunu belirterek, şunları söyledi: “48 saat içinde geçen baş ağrısı, yorgunluk, kas-eklem ağrısı gibi yan etkiler var. Aşı olan kişi 15 dakika boyunca izleniyor. Beklenmedik alerjik reaksiyona karşı önlemler hazır olarak bekletiliyor.”

ANTİKORUMUZ BOL OLSUN

Aşı olan bir diğer Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan ise, “Herhangi bir yan etkim olmadı. En yüksek doz sayısına ulaştığımızda vatandaşlarımızla hastalığın üstesinden geleceğiz. Sistemsel olarak e-nabızda randevu oluşturuluyor. Uygulamanın bir güzel tarafı da en yakın aşı noktasını size konum olarak göstermesi ve yönlendirmesi. Toplum olarak antikorumuzun bol olmasını diliyorum.”

KORUYUCULUK ORANI ORTAYA ÇIKACAK

CoronaVac aşısının Faz 3 çalışması kapsamında gönüllüler üzerinde yapılan çalışma sonlandırıldı. 11 bin 150 gönüllü üzerinde yapılan çalışmada, gönüllerin üçte ikisine aşı, üçte birine ise plasebo uygulandı. Kime plasebo, kime aşı uygulandığı bilmiyordu. Çalışmanın sonlanmasıyla bu şifreler kırılmış olacak. Aşı yapılanlar, aşının ne kadar koruyucu olduğunu, plasebo olanların virüsten nasıl etkilendiğinin sonuçları öğrenilecek. Böylelikle aşının koruyuculuk oranları da kesinleşecek. Denekler içinde plasebo olanlar da öncelikli olarak yeniden aşılacak.

NAKİL ARAÇLARIYLA DAĞITIM

Çin’den getirilen CoronaVac aşısı, Sağlık Bakanlığı’na ait özel tasarlanmış, eksi 20 ila artı 20 derece sıcaklığı ayarlanabilen Aşı Nakil Aracı ile İstanbul’da hastanelere dağıtıldı. Ankara’dan İstanbul’a getirilen aşı, Bakırköy’deki ilaç deposunda bekletildi. Buradan da hastanelere dağıtıldı.

İŞTE ÖNCELİKLİ GRUPLAR

Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüsle mücadelede Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda belirlediği 4 aşamalı stratejiye göre öncelikli aşılanacak meslek grupları açıklandı.

SIRADA 65 YAŞ ÜSTÜ VAR

Buna göre, aşılamanın birinci aşamasının A grubunda sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil) bulunuyor.Birinci aşamanın B grubunda yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar, C grubunda ise 65 yaş ve üstü bireyler yer alıyor.

BAKANLIKLAR 2. SIRADA

İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor: “Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü, gıda sektörü çalışanları ve taşımacılık sektöründe çalışanlar. Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler aşılanacak.

KRONİK HASTALAR 3. SIRADA

Aşılamanın üçüncü aşamasında, öncelikle kronik hastalığı olan kişilere aşı yapılacak. Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bu grubu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek. Üçüncü aşamada son olarak, diğer gruplarda bulunan sırasıyla 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarında olanlara aşı uygulanacak. Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.

İLK GÜN 286 BİN SAĞLIKÇI AŞILANDI

Kovid-19 aşısı olanların internet üzerinden anlık takibinin yapılabilmesi için ‘Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu’ oluşturuldu. Platforma göre aşılamanın başladığı ilk gün saat 23.30’a kadar 286 bin kişi aşılandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Türkiye aşı programı uygulamakta güçlü bir alt yapıya sahiptir. Bu güce inanan, destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

E-NABIZ’A ‘DURUM’ ÖZELLİĞİ EKLENDİ

Aşı takviminin işlemeye başlamasıyla Bakanlık, e-Nabız uygulamasını güncelleyerek aşıyla ilgili yeni özellikler ekledi. Vatandaşlar, uygulamaya eklenen “Kovid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği” sayesinde aşı için belirlenen öncelik grubunda olup olmadıklarını görebilecek.

KKTC’YE 20 BİN DOZ SİNOVAC

Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) dün sabah 20 bin doz Sinovac aşısı gönderildi. “Bugün KKTC için önemli bir gün” diyen Başbakan Ersan Saner, nüfusun yüzde 80’ini aşılamayı hedeflediklerini söyledi.

MUTASYONLU VİRÜS KAPTI, KARANTİNADA

Kilis’te, yurtdışından kente gelen kişinin yapılan testinde mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi. İsmi açıklanmayan hasta ile temas halinde olduğu tespit edilen 4 kişi, Kredi Yurtlar Kurumu’na ait yurda yerleştirilerek karantinaya alındı.

BAŞKAN İLK DOZ AŞIYI OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi’nde Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı. Erdoğan, sosyal medya uygulaması Telegram’dan yaptığı paylaşımda, “Ben de aşı oldum” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastane çıkışında tüm sağlık personeline teşekkür ederek şöyle konuştu: “Aşılarımız gelir gelmez, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerimiz ilk aşıyı yaptırdı. Ben ve MKYK’daki arkadaşlarımız da aşılarımızı olduk.”

LİDERLERE ÇAĞRI

“Başta siyasi liderler olmak üzere, milletvekillerimiz ve lider kadrolara bu kampanyayı güçlü kılma noktasında aşıyı teşvik etmelerinin çok isabetli olacağına inanıyorum. Şu anda ilk etapta gelen aşı miktarı belli. Ardından yaklaşık 24-30 milyon doz gelecek.”

‘ÜLKEMİZ İÇİN DURMADAN ÇALIŞACAĞIZ’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya uygulaması Telegram’dan mesai paylaşımında bulundu: “Ülkemiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.”

Akşam

