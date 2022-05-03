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03 Mayıs 2022 Salı 13:35:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2022 Salı 13:35:00

İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan bir terörist daha teslim oldu

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristin 2021'de terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

İkna çalışmaları sonucu 1 Ocak'tan bu yana güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 28'e yükseldi.

Etiketler : İçişleri Bakanlığı terörist Suriye ve Irak
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