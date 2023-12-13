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13 Aralık 2023 Çarşamba 17:51:00 - Güncelleme:13 Aralık 2023 Çarşamba 17:51:00

İkinci el motosiklet alacaklara müjde!

Kaynak: İHA

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İkinci el motosiklet satışında 6 ayda 6 bin kilometre kuralı Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından fiyatların yüzde 20 gerileyeceği belirtildi.

İkinci el motosiklet satışında 6 ayda 6 bin kilometre kuralı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kuralın ikinci el motosiklet piyasasına olumlu yansıması bekleniyor. İkinci el motosiklet satıcıları ise fiyatların yüzde 20 gerileyeceğini ve al-satçı diye tabir edilenlerin önlerinin kesileceğini söyledi.

İkinci el otomobil satışında uygulanan 6 ayda 6 bin kilometre kuralına motosikletin de dahil edilmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kuralı ikinci el motosiklet satıcıları olumlu karşıladı. Uzun süredir aşırı artış yaşanan motosiklet fiyatlarının ise köpüğünün gideceği öngörülüyor. Ayrıca motosiklet satıcıları, yatırım için alanların ve al satçı diye tabir edilen vatandaşların bu kural ile önlerinin kesileceğini söylediler.

"İKİNCİ EL MOTOR FİYATLARINDA YÜZDE 20 KADAR GERİLEME BEKLİYORUZ"

İkinci el motosiklet piyasasının durgun devam ettiğini belirten motosiklet satıcısı Yılmaz Kahraman, "Bu durum fiyatların yüksek olmasından kaynaklı. Yoksa şu anda motosiklete talep var. Resmi gazete yayınlanan kararı olumlu buluyoruz. Karar sonrası vatandaşlar ikinci el motor yerine sıfır motorlara yönelecektir. Tabi bu durum sonrası belirli bir süre sonrası ikinci el motor alımlarında da hareketlilik başlayacaktır. İkinci el motor fiyatlarında yüzde 20 kadar gerileme bekliyoruz. Tabi bu karar sonrası yatırımlık için al sat yapmak için fazladan motor alanları piyasadan silecektir. Çünkü 6 ay ve 6 bin kilometre kadar motoru satamayacaklar buda etken olacaktır. Bunun örneğini ikinci el otomobil piyasasında gördük. Motosiklet piyasasında da göreceğizdir. Biz devletimizin aldığı kararı olumlu buluyoruz" şeklinde konuştu.

"PİYASADA OLAN ŞİŞİK FİYATLAR GERİLEYECEKTİR"

Motosiklet piyasasında satışların durgun olduğunu vurgulayan motosiklet satıcısı Mustafa Teke, "Eskiden bayilerde motosiklet bulunmuyordu şimdi biraz daha rahatladı piyasa. Şu anda daha çok motoru elinden çıkarmaya çalışıyor. Mevsimin kış olması etkende olabiliyor. Devletimizin aldığı kararı destekliyoruz. Piyasada olan şişik fiyatlar gerileyecektir. Bayiler kampanyalara başladı. İkinci el fiyatlarına da etkisi olacaktır. Bizler bu durumu olumlu buluyoruz. Bizler devletimizin her zaman yanındayız. Fiyatlar baya şişti. Sıfırlarda ki kampanyalar ne kadar çok olursa ikinci el piyasasında da ona göre gerilemeler olur. Ön görümüz yüzde 20 fiyatlarda gerileme bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Fiyat gerilemesi ikinci el motosiklet satış kilometre kuralı
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