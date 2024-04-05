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İçişleri Bakanlığının dost veya müttefik ülkelere yardım limiti 200 milyon lira olarak belirlendi
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05 Nisan 2024 Cuma 15:00:00 - Güncelleme:05 Nisan 2024 Cuma 15:00:00

İçişleri Bakanlığının dost veya müttefik ülkelere yardım limiti 200 milyon lira olarak belirlendi

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığınca dost veya müttefik devletlere ve bu devletlerde bulunan kurum ve kuruluşlara mal veya hizmetin hibesi, mübadelesi veya yardım olarak verilmesinde uygulanacak parasal limit belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 3212 sayılı kanun kapsamında 2024'te anlaşma akdedilmeksizin dost veya müttefik devletlere ve bu devletlerde bulunan kamu veya özel nitelikteki kurum ve kuruluşlara mal veya hizmetin hibesi, mübadelesi veya yardım olarak verilmesinde uygulanacak parasal limit 200 milyon lira olarak tespit edildi.

Etiketler : içişleri bakanlığı dost müttefik yardım
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