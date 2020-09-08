İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni koronavirüs genelgesi: Ayakta yolcu olmayacak, maske tüm alanlarda zorunlu olacak
Kaynak: Star
Koronavirüs salgınına ilişkin İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine yeni gönderilen genelgede tüm alanlarda maske takmanın zorunlu olduğu, toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu taşınmayacağı kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Covid 19 Tedbirleri” konulu ek genelge gönderildi. Genelgeye göre, ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takmak zorunlu olacak.
İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "Kovid-19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderildi.
Genelgeye göre;
Ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takmak zorunlu olacak.
Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.
Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler gibi toplu ulaşım araçlarında; fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde hangi oranda/sayıda ayakta yolcu alınabileceği il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından tespit edilecek.
Restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00’ten sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmeyecek.
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