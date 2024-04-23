İçişleri Bakanlığından 1 Mayıs ve Taksim kararı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'nda kutlamalara izin verilecek mi? sorusuna yanıt verdi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan 1 Mayıs'ta Taksim'de kutlamalarla ilgili açıklamalar geldi. Yerlikaya şöyle konuştu:
Taksim'de 1 Mayıs kutlanmaması yasaklama değil kısıtlama, 7 yıldır uygulanıyor. AYM kararı belli, 100 kişi ile toplanıp çelenk bırakılabilir, sendika temsilcileriyle konuştum. Demokrasilerde şiddet olmaz, fikir özgürlüğü sonuna kadar ama şiddeti desteklerseniz demokratik hukuk devleti bunu kabul etmez.
İSTANBUL VALİSİ GÜL'DEN AÇIKLAMA
İstanbul Valisi Davut Gül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen program sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
23 Nisan'ın coşku içerisinde kutlandığını söyleyen Vali Gül, "Önümüzde de 1 Mayıs etkinlikleri var. Biliyorsunuz 1 Mayıs 2012 yılından itibaren Taksim'de kutlanmıyor. Dolayısıyla da Taksim bu anlamda sadece 1 Mayıs değil, bu tür etkinliklerin tamamına kapalı. Biz başta DİSK, KESK ve benzeri kuruluşlar olmak üzere Memur-Sen, HAK-İŞ, talep eden herkesle konuştuk. Taksim'de bu sene olmayacağını kendilerine izah ettik" dedi.
BAKAN TUNÇ: HUKUK DEVLETİ ŞİDDETİ KABUL ETMEZ
Adalet Bakanı Bakan Tunç da yaptığı açıklamada "Demokrasilerde şiddet olmaz, fikir özgürlüğü sonuna kadar ama şiddeti desteklerseniz demokratik hukuk devleti bunu kabul etmez"
Detaylar geliyor...
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