Hizb-ut Tahrir'e yönelik terör operasyonu
Terör örgütü Hizb-ut Tahrir'e yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı.
Aydın merkezli 2 ilde terör örgütü Hizb-ut Tahrir'e yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü Hizb-ut Tahrir adına faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle Aydın ve İzmir'de eş zamanlı operasyon yaptı.
Operasyonda İzmir'de 2, Didim'de 4, Nazilli'de 1 ve Efeler ilçesinde 2 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin adresindeki aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
AA
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