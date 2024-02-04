Helikopter kazasında şehit olan polislerin isimleri açıklandı
Kaynak: İHA
Emniyet Genel Müdürlüğü, Gaziantep'te meydana gelen helikopter kazasında Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'ün şehit olduğunu açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "03.02.2024 tarihinde Havacılık Daire Başkanlığı kadrosunda görevli Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk, bulundukları helikopterin Gaziantep Nurdağı bölgesinde kaza kırıma uğraması sonucu şehit olmuşlardır" ifadeleri kullanıldı.
Milletimizin başı sağ olsun���� pic.twitter.com/0DnNO4MNSe— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) February 4, 2024
ŞEHİT PİLOTLARIN NAAŞI MORGA KALDIRILDI
Helikopter kazasında şehit olan 2 pilotun naaşı ise olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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