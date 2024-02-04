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Helikopter kazasında şehit olan polislerin isimleri açıklandı
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04 Şubat 2024 Pazar 05:13:00 - Güncelleme:04 Şubat 2024 Pazar 05:13:00

Helikopter kazasında şehit olan polislerin isimleri açıklandı

Kaynak: İHA

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Gaziantep'te meydana gelen helikopter kazasında Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'ün şehit olduğunu açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "03.02.2024 tarihinde Havacılık Daire Başkanlığı kadrosunda görevli Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk, bulundukları helikopterin Gaziantep Nurdağı bölgesinde kaza kırıma uğraması sonucu şehit olmuşlardır" ifadeleri kullanıldı.

ŞEHİT PİLOTLARIN NAAŞI MORGA KALDIRILDI

Helikopter kazasında şehit olan 2 pilotun naaşı ise olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Etiketler : helikopter kaza pilot şehit Gaziantepte olay
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