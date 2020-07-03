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03 Temmuz 2020 Cuma 15:54:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2020 Cuma 15:54:00

HDPKK'nın başkanları Kışanak ve Tuncel hakim karşısında

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Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince haklarındaki mahkumiyet kararları bozulan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve eski DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılanmasına devam edildi.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından haklarında verilen mahkumiyet kararı bozulan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılanmasına devam edildi.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Kışanak ve Tuncel, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme başkanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbir kapsamında sanıkların SEGBİS ile duruşmada hazır edildiğini belirtti.

Birleşen dosyalara ilişkin bilgi veren mahkeme başkanı, sanıklara bu dosyalarla ilgili savunma yapıp yapmayacaklarını sordu.

Kışanak, savunma yapmayacağını, Tuncel ise bu hakkını kullanmak istediğini beyan etti.

Savunma amacıyla süre veren mahkeme heyeti, Kışanak ve Tuncel'in tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesince 1 Şubat 2019'da eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, "terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 14 yıl 3 ay, eski DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ise aynı suçlardan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi ise yerel mahkeme kararını bozarak yeniden yargılanmalarına hükmetmişti.

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