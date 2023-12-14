İstanbul'da yaşayan Taliha Taş, memleketi Erzurum'daki ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmak için 12 yıl önce iki çocuğuyla "İstanbul'dan Erzurum'a Hayır Köprüsü Projesi"ni başlattı. Hayırseverlerden topladıkları kıyafet, ayakkabı ve kırtasiye malzemelerini çocuklara dağıtan aile, 3 bin çocuğa yardım ulaştırdı.

Ülke genelinde de yardım faaliyetlerini sürdüren anne ve çocukları, engelliler için tekerlekli sandalye, evlenenler için çeyiz, ihtiyaç sahiplerine ise erzak desteğinde bulunuyor. Hayırsever aile son olarak Erzurum'un Horasan ilçesinin Azap Köyü Nafiz Şahsuvaroğlu İlkokulundaki öğrencilerle bir araya geldi.