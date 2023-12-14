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14 Aralık 2023 Perşembe 07:02:00 - Güncelleme:14 Aralık 2023 Perşembe 07:02:00

Hayır köprüsü

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Anne ve iki çocuğu İstanbul'dan Erzurum'a hayır köprüsü kurdu.

İstanbul'da yaşayan Taliha Taş, memleketi Erzurum'daki ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmak için 12 yıl önce iki çocuğuyla "İstanbul'dan Erzurum'a Hayır Köprüsü Projesi"ni başlattı. Hayırseverlerden topladıkları kıyafet, ayakkabı ve kırtasiye malzemelerini çocuklara dağıtan aile, 3 bin çocuğa yardım ulaştırdı.

Ülke genelinde de yardım faaliyetlerini sürdüren anne ve çocukları, engelliler için tekerlekli sandalye, evlenenler için çeyiz, ihtiyaç sahiplerine ise erzak desteğinde bulunuyor. Hayırsever aile son olarak Erzurum'un Horasan ilçesinin Azap Köyü Nafiz Şahsuvaroğlu İlkokulundaki öğrencilerle bir araya geldi.

Etiketler : hayır köprü erzurum
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