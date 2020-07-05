  • BIST
    115748
  • Dolar
    6,8612
  • Euro
    7,7521
  • Altın
    392,1350
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Filistin'de Kovid-19 nedeniyle yeniden olağanüstü hal ilan edildi
Alman basını Türkiye'ye seyahat uyarısını sorguluyor
Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili Vali Kaldırım'dan flaş açıklama: 114 hastamızı taburcu ...
İran, maske zorunluluğu getirdi, maskesiz kişilere hizmet verilmeyecek
Kovid-19 kapsamında okullarda alınacak önlemler
Vahşet evi! Bebeği yastıkla ölmeyince...
İHH İdlib'de 120 bin sığınmacıya sıcak yuva için çalışıyor
Yarışlara katılabilmek için kendi off-road aracını yaptı
TBMM başkanlık seçimi için toplanacak
İzin bile almadılar, düğün danslarını acil serviste yaptılar
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 681 bini geçti
Her gün binlerce kişinin hayatını kaybettiği ABD'nin Başkanı'ndan korona açıklaması: Yüzde 99'u zara ...
ABD'ye sürpriz Başkan adayı!
Uzaydan paylaşılan fotoğrafa tepki: İnsanları kandırmayın
Alex'in oğlu gitgide babasına benzemeye başladı
İstanbul'un göbeğinde skandal görüntüler! Yine park yine gençler!
Fransız Le Monde gazetesi Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki rolünü yazdı... CHP bu haberi görmesin
Meteoroloji uyardı! Doğuda yağmur, batıda sis ve pus
Bir günde 10 bin 853 yeni korona vakası tespit edildi! Rekor artış...
Fenerbahçe evinde mutlu
İstanbul Boğazı'nda tekne alev aldı, sahil güvenlik ekipleri söndürdü
Eda Ece sevgilisi ile sokak ortasında kavga etti!
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1 günde 10 bin 853 kişide Kovid-19 tespit edildi
Rize'de pikniğe gittikten sonra kaybolan 11 yaşındaki çocuk bulundu
05 Temmuz 2020 Pazar 12:15:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2020 Pazar 12:36:00

Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili Vali Kaldırım'dan flaş açıklama: 114 hastamızı taburcu ettik

ABONE OL

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama "114 hastamızı taburcu ettik, 6 yaralı var, biri ağır, diğerleri iyi." dedi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde cuma günü meydana havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'dan flaş açıklama yapıldı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım konuyla ilgili "(Havai fişek fabrikasındaki patlama) Denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı. İlgili birimlerimiz burada bütün denetimleri periyodik olarak ciddi şekilde yapıyor, buna devam edecekler. Herhangi bir kusur, ihmal varsa hem adli hem de idari soruşturmada zaten ortaya çıkacaktır ve gereği yapılacaktır." dedi.

Hendek'teki patlama bölgesinde iş müfettişleri görevlendirildi

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama bölgesinde 2 iş müfettişi ile teftiş başkan yardımcısının görevlendirildiği bildirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Selçuk, paylaşımında, "Sakarya Hendek'te meydana gelen patlama bölgesinde 2 iş müfettişimiz ile teftiş başkan yardımcımızın incelemeleri devam ediyor. Ayrıca psikososyal destek ekiplerimiz patlamadan etkilenen vatandaşlarımız ve ailelerinin yanında." ifadelerini kullandı.

KİMLİK TESPİTLERİ YAPILDI

Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında önceki gün meydana gelen patlamada 4 kişi ölmüş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişi ise kaybolmuştu. Fabrikadaki yangının söndürülmesinin ardından hem fabrika alanında hem de çevresindeki fındıklık ve ormanlık alanda itfaiye, jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerince arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Faciada hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar ve Havva Çelik dün toprağa verilirken, patlamada ölen diğer 2 kişinin de kimlikleri tespit edildi. Patlama sonrasında yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sonrasında fabrika alanında bulunan uzuvlar kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bugün sabah saatlerinden itibaren fabrika alanında AFAD ekiplerince arama-kurtarma çalışmalarına devam edildi. Patlamanın bulunduğu oyukta ve yıkılan binaların enkazlarının altında çalışmalar yapıldı.

3 KİŞİNİN SORGUSU DEVAM EDİYOR

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'un talimatı ile başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Fabrika Müdürü H.A.V., fabrikada ustabaşı olarak çalışan E.Ö. ile A.A.'nın Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusu sürüyor. 3 kişi jandarmadaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılacak.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER