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Hatay'da karaya vuran tekneyle ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı
30 Temmuz 2023 Pazar 21:43:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2023 Pazar 21:43:00

Hatay'da karaya vuran tekneyle ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı

Kaynak: AA

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde karaya vuran tekneyle ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı.

İlçe sınırlarında Asi Nehri'nin denize döküldüğü alanda karaya vuran bir tekneyle karşılaşan vatandaşlar durumu ilgili kurumlara bildirdi.

Bunun üzerine polis ve Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye giderek araştırma başlattı.

Samandağ Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin incelediği teknenin motorsuz ve tescilsiz olduğu belirtilerek "Tekneyle ilgili adli ve idari tahkikata başlatılmış olup, çalışmalar hassasiyetle yürütülmektedir." ifadesine yer verildi.

Etiketler : hatay hatay tekne karaya vuran tekne
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