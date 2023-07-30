Hatay'da karaya vuran tekneyle ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı
Kaynak: AA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde karaya vuran tekneyle ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı.
İlçe sınırlarında Asi Nehri'nin denize döküldüğü alanda karaya vuran bir tekneyle karşılaşan vatandaşlar durumu ilgili kurumlara bildirdi.
Bunun üzerine polis ve Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye giderek araştırma başlattı.
Samandağ Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin incelediği teknenin motorsuz ve tescilsiz olduğu belirtilerek "Tekneyle ilgili adli ve idari tahkikata başlatılmış olup, çalışmalar hassasiyetle yürütülmektedir." ifadesine yer verildi.
- Esenyurt'ta 102 ayrı noktada 2 bin 112 personel ile asayiş uygulaması yapılıyor
- Hatay'da karaya vuran tekneyle ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı
- Mardin'de çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 7 kişi yaralandı
- Zelenskiy'den çarpıcı açıklama: Savaş artık Rus topraklarına dönüyor
- "Depremzede yavrularımız için özel program gerçekleştirdik"
- İzmir'deki orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı