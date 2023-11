Hançer tartışmaları altında yapılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda ipi göğüsleyen Özgür Özel oldu. Kurultayda "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım" açıklamasını yapan Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs seçimlerinin hemen ertesi günü başlayan 'değişim' rüzgârına kapıldı. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık seçiminde, ilk turda Özel 682, Kılıçdaroğlu 664 oy aldı. Salt çoğunluk sağlanamadığı için oylama ikinci tura kaldı. Oy sayımının ardından Özgür Özel'in 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı olduğu açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı. 28 Mayıs seçimlerini ikinci turda, CHP koltuğunu da en güvendiği isimlerin sırt çevirmesiyle ikinci turda kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, 13 yıl boyunca girdiği tüm seçimleri kaybederek, siyasi kariyerini sonlandırmış oldu.

8. GENEL BAŞKAN

CHP'nin 8. Genel Başkanı olan Özgür Özel, Manisa Eczacı Odası'nda 2001-2007 yılları arasında bir dönem genel sekreterlik ve iki dönem oda başkanlığı görevlerinde bulunan Özel, 2007- 2011 yılları arasında Türk Eczacıları Birliği'nde bir dönem saymanlık, iki dönem genel sekreterlik görevlerini yürüttü. Özel, 24, 25, 26, 27 ve 28. dönemlerde Manisa Milletvekili seçildi. 25, 26 ve 27. dönemlerde CHP Grup Başkan Vekili olarak görev yapan Özgür Özel, 28. dönemde CHP Grup Başkanlığı'nı üstlendi.

SEFERBERLİK İLANI

Teşekkür konuşması yapan Özgür Özel, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılında yaşadığımız büyük üzüntüyü telafi etmek, yüzleri güldürmek, ikinci yüzyıla zaferle girmek için örgütümüzle yarından itibaren seferberlik ilan ediyorum. Örgüte verdiğim bütün sözleri tutacağım. Durmayacağız, çalışacağız" diye konuştu.

BİLGE BAŞKAN FORMÜLÜ

Özel, il başkanlarıyla gerçekleştirdikleri toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'nu birlikte alkışladıklarını belirterek, bundan sonra da kendisinden her türlü katkıyı almayı sürdüreceklerini kaydetti. Özel, "Mazbatanın ne zaman verileceği belirginleştikten sonra sayın genel başkanımızla görüşeceğiz. Elbette bir devir teslim olacak Yani şeklen bir devir teslim olacak ama Sayın Genel Başkan'ımızın biriktirdiği tecrübe sini bize sürekli aktardığı bir iletişim kanalı da her zaman açık olacak. Biz Türkiye'yi yönetmeye layık gördüğümüz ve her iki kişiden neredeyse birinin desteğini almış Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun deneyimlerinden, birikimlerinden yararlanmayı tüm süreçte sürdüreceğiz" dedi.

ÖZEL İLE İMAMOĞLU ARASINDA İLK KRİZ!

Genel başkan seçilen Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında ilk krizin, Parti Meclisi konusunda yaşandığı iddia edildi. Özgür Özel'in, İmamoğlu'nun listeye İstanbul'dan 21 kişi sokma talebine "80 il var, tek bir ilden bu kadar kişiyi listeye alırsam, liste delinir" diyerek reddettiği ileri sürüldü. Bunun üzerine İmamoğlu'nun da Özel'e, "Dünkü kongrenin sahibinin kim olduğunu unutma" dediği, Özgür Özel'in bu sözlere sinirlendiği ve görüşmeyi sonlandırdığı iddia edildi.

MASAYA ÇOK TAVİZ VERDİ

Genel başkanlık seçiminde yenilgiye uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu, dünya gündemine oturdu. İngiltere merkezli Financial Times, Kılıçdaroğlu'nun genel seçimden sonra da kaybettiğini aktardı.. Kılıçdaroğlu'nun, muhalefetten sert tepkilerle karşılaştığı, parti içinden bazı isimlerin de Kılıçdaroğlu'nun altılı masaya katılan küçük siyasi partilere çok fazla taviz verdiğini söylediğine dikkat çekildi. Reuters ise Erdoğan'a karşı acı yenilginin ardından Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık görev süresinin sona erdiğini vurguladı. Deutsche Welle da Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a kaybettikten sonra gittiğini aktardı.

ÖZEL'E 'HANÇER' PROTESTOSU

CHP'nin yeni Başkanı Özgür Özel, Bülent Ecevit'in mezarını ziyaretinde CHP'li bir kadının protestosuyla karşılaştı: "Sırtından hançerledi bunlar, sırtından vurdu. İkisinin de elinden tuttu, ekmek yedirdi. İş sahibi yaptı. İmamoğlu'nu biz getirdik. İkisine de biz oy verdik. Böyle şey olmaz."