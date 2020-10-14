14 Ekim 2020 Çarşamba 20:52:00 - Güncelleme:14 Ekim 2020 Çarşamba 20:53:00
Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İki masum sivili katletmişlerdi, Hakkari'de. Kato Marinos'ta istihbarat, operasyon ve tam isabet. 8 terörist öldürüldü. İçimiz soğumadı. Katledenlere de hesap sorulacak." ifadelerini kullandı.
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