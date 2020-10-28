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28 Ekim 2020 Çarşamba 07:25:00 - Güncelleme:28 Ekim 2020 Çarşamba 07:39:00

Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde emniyet ekiplerinin hava destekli gerçekleştirdiği operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine yönelik emniyet ekiplerinin kararlı operasyonları hız kesmeden sürüyor.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

TRT'nin haberine göre, "Yıldırım-2 Cilo Şehit Polis Memuru Hasan Yılmaz Operasyonu kapsamında; Hakkari-Yüksekova ilçesi Cilo Dağı Alandüz bölgesinde , İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir"

Bölgede operasyonların devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Etiketler : Cilo Dağı Alandüz İçişleri Bakanlığı Yüksekova ilçesi pkk
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