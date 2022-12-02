02 Aralık 2022 Cuma 18:24:00 - Güncelleme:02 Aralık 2022 Cuma 18:24:00
HSK'nin mazeret kararnamesi yayımlandı
Kaynak: AA
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Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) yayımlanan kararnameyle adli ve idari yargıda 282 hakim ve savcının görev yeri değişti.
HSK Birinci Dairesinin, adli yargıda 255, idari yargıda ise 27 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan mazeret kararnamesi, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.
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