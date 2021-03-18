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18 Mart 2021 Perşembe 22:05:00 - Güncelleme:18 Mart 2021 Perşembe 22:11:00

Günlük vaka sayısı 20 binin üzerine çıktı

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Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs verileri ile ilgili sosyal medya üzerinden yapılan paylaşım üzerine Türkiye'de günlük vaka sayıların 20 binin üzerine çıktığı gözlenmektedir. Son 24 saatte 20 bin 49 yeni vaka, 902 yeni hasta tespit edildi. 81 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 184 bin 452 COVID-19 testi yapıldı, 20 bin 49 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 81 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 902 oldu.

Son 24 saatte 18 bin 615 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 770 bin 638'e yükseldi.

Test sayısı 35 milyon 787 bin 480'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 950 bin 603, vefat sayısı 29 bin 777, ağır hasta sayısı 1503 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Etiketler : türkiye vaka sayısı Sağlık Bakanlığı sosyal medya
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