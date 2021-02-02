Nerede Türkiye düşmanlığı orada Kati Piri!

Gezi'nin en büyük destekçisiydi: Türkiye düşmanı Kati Piri, Boğaziçi'ndeki işgal girişimine de destek verdi

Gezi olaylarının yanı sıra bölücü terör örgütü PKK/PYD yanlısı çıkışlarıyla gündeme gelen Türkiye düşmanı Kati Piri, bu kez Boğaziçi Üniversitesi'ndeki işgal girişimine destek verdi. Avrupa Parlamentosu'nun eski Türkiye Raportörü Kati Piri, rektörlük binasını işgal edenler için "cesur öğrenciler" ifadesini kullandı.



Türkiye aleyhinde propaganda yapma konusunda hiçbir fırsatı kaçırmayan Kati Piri, resmî Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak işgal girişiminde bulunan kişilerin "barışçıl protesto yaptıkları için" tutuklandıkları yalanını yaydı.

Turkish government’s tyranny now turns against students of Boğaziçi university.



Many are being arrested for peacefully protesting against government appointed rector.



�� to brave students! #AşağıBakmayacağız — Kati Piri (@KatiPiri) February 1, 2021

"CESUR ÖĞRENCİLERE!"

"Türk hükümetinin zulmü artık Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin aleyhine dönüyor." ifadesini kullanan Piri, "Birçoğu, hükümet tarafından atanan rektörü barışçıl bir şekilde protesto ettikleri için tutuklanıyor. Cesur öğrencilere!" dedi.

NE OLMUŞTU?

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir süredir devam eden protesto gösterileri alevlendi. Dün gece, rektör ataması bahanesiyle Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan bir grup, protesto gösterisi düzenledi.

Kabe'ye saygısızlık yapıldığı için tepkilerin odağı olan üniversitedeki protestoda bazı öğretim görevlileri ve LGBT üyeleri, rektörlük binasını işgal etmek istedi. İşgal girişiminde bulunan gruba polis müdahale etti.