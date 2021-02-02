  • BIST
    1514.65
  • Dolar
    7,1590
  • Euro
    8,6193
  • Altın
    424,2710
İstanbul
10 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Nerede Türkiye düşmanlığı orada Kati Piri!
Bakan Selçuk açıkladı... Yüz yüze eğitim başlıyor
"Anastasiadis için hesap verme zamanı"
Koronavirüsün tedavisi aranıyor!
Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntıları görüşülecek
Bakan Gül'den yeni anayasa açıklaması
Yavuz Bingöl: Cumhurbaşkanı sözde değil milletin sözündedir, kör olanın gözündedir
Sağlık Bakanlığı son verileri paylaştı
Okullar yüz yüze eğitime açılacak mı? İlk açıklama geldi
Kızılay görevde her can kutsal
Pakdemirli'nin gönderdiği koyunlar yavruladı
Balıkçıların yüzünü sarıkanat güldürdü
Karda misket keyfi
Gizli kod ne işe yarıyor?
Sayıları 2 bini geçti
Bugün burçları neler bekliyor? 2 Şubat 2021 Salı günlük burç yorumları
Başkan Erdoğan: Bay Kemal, yalan yanlış haberlerle ve spekülasyonlarla sen bu milleti aldatamayacaks...
Yağmur Sarnıç ile Emre Aşık'ın boşanma davaları İngilizlerin kıskacında
Ece Erken'den Uludağ pozu
Ceyda Ateş: Dünyanın en güzel kokusu kızımın
Aynur Aydın'dan Sahiden'e yeni yorum
Ramo'nun yıldızı Esra Bilgiç: Oyuncu güzel değil kabiliyetli olmalı
Ümit Erdim'in mutluluğunun sırrı hanımcılık
Tanem Sivar karantina bitene kadar Bodrum'da
02 Şubat 2021 Salı 14:06:00 - Güncelleme:02 Şubat 2021 Salı 14:06:00

Gezi'nin en büyük destekçisiydi: Türkiye düşmanı Kati Piri, Boğaziçi'ndeki işgal girişimine de destek verdi

ABONE OL

Gezi olaylarının en büyük destekçilerinden olan Türkiye düşmanı Kati Piri, Boğaziçi'ndeki işgal girişimine de destek verdi.

Gezi olaylarının yanı sıra bölücü terör örgütü PKK/PYD yanlısı çıkışlarıyla gündeme gelen Türkiye düşmanı Kati Piri, bu kez Boğaziçi Üniversitesi'ndeki işgal girişimine destek verdi. Avrupa Parlamentosu'nun eski Türkiye Raportörü Kati Piri, rektörlük binasını işgal edenler için "cesur öğrenciler" ifadesini kullandı.

Türkiye aleyhinde propaganda yapma konusunda hiçbir fırsatı kaçırmayan Kati Piri, resmî Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak işgal girişiminde bulunan kişilerin "barışçıl protesto yaptıkları için" tutuklandıkları yalanını yaydı.

"CESUR ÖĞRENCİLERE!"

"Türk hükümetinin zulmü artık Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin aleyhine dönüyor." ifadesini kullanan Piri, "Birçoğu, hükümet tarafından atanan rektörü barışçıl bir şekilde protesto ettikleri için tutuklanıyor. Cesur öğrencilere!" dedi.

NE OLMUŞTU?

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir süredir devam eden protesto gösterileri alevlendi. Dün gece, rektör ataması bahanesiyle Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan bir grup, protesto gösterisi düzenledi.

Kabe'ye saygısızlık yapıldığı için tepkilerin odağı olan üniversitedeki protestoda bazı öğretim görevlileri ve LGBT üyeleri, rektörlük binasını işgal etmek istedi. İşgal girişiminde bulunan gruba polis müdahale etti.

Etiketler : kati piri boğaziçi üniversitesi işgal girişimi
Betül Demir reklam yüzü oldu

Betül Demir reklam yüzü oldu
Tarkan'dan Emel Sayın ve Ahmet Özilhan paylaşımı! 'Benim için onurdu'

Tarkan'dan Emel Sayın ve Ahmet Özilhan paylaşımı! 'Benim için onurdu'
Merve Boluğur'un tarzı elektronik

Merve Boluğur'un tarzı elektronik
ABD tatili sonrası bakım

ABD tatili sonrası bakım
Ev işleri İlker'e kaldı

Ev işleri İlker'e kaldı
Mutluyuz

Mutluyuz
Paylaşımıyla dikkat çekti! Bembeyaz keyif

Paylaşımıyla dikkat çekti! Bembeyaz keyif
Müjgan da nergisler gibi güzel

Müjgan da nergisler gibi güzel
Takipleşmiyoruz ama sorun yok

Takipleşmiyoruz ama sorun yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER