Nerede Türkiye düşmanlığı orada Kati Piri!

Gezi olaylarının yanı sıra bölücü terör örgütü PKK/PYD yanlısı çıkışlarıyla gündeme gelen Türkiye düşmanı Kati Piri, bu kez Boğaziçi Üniversitesi'ndeki işgal girişimine destek verdi. Avrupa Parlamentosu'nun eski Türkiye Raportörü Kati Piri, rektörlük binasını işgal edenler için "cesur öğrenciler" ifadesini kullandı.



Türkiye aleyhinde propaganda yapma konusunda hiçbir fırsatı kaçırmayan Kati Piri, resmî Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak işgal girişiminde bulunan kişilerin "barışçıl protesto yaptıkları için" tutuklandıkları yalanını yaydı.

Turkish government’s tyranny now turns against students of Boğaziçi university.



Many are being arrested for peacefully protesting against government appointed rector.



to brave students! #AşağıBakmayacağız