Gazzeli bebeklere acil süt ve mama desteği

Gazze'de ekim ayında başlayan ve 6 aydan fazladır süren saldırılarda insanlık dramı yaşanmaya devam ediyor. Bölgede baş gösteren sağlık sorunları ve açlık krizi giderek büyürken özellikle saldırılardan en çok etkilenen bebekler ve kadınlar oluyor. Yeryüzü Doktorları krizin ilk gününden beri yaralılara acil tedavi hizmeti verirken insani yardım çalışmalarıyla da en temel ihtiyaçları karşılamaya devam ediyor. Bu kapsamda Gazze'de bulunan çadır kamplarda açlığın eşiğinde olan bebekler için tüm imkanları seferber ediyor. Şehrin içinden tedarik ettiği tüm bebek mamalarını açlıktan en çok etkilenen yeni doğan ve beş yaş altı çocuklara ulaştırdı.

Tarihin en büyük açlık felaketini yaşayan Gazze için Mısır üzerinden sürekli olarak yardım malzemesi ulaştırmaya devam eden Yeryüzü Doktorları; Ramazan boyunca da her gün sıcak yemek desteği sağladı, tedarik ettiği gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

SAĞLIK HİZMETLERİ 3 HASTANEDE DEVAM EDİYOR

Yeryüzü Doktorları bir yandan Gazze'deki sağlık hizmetlerine hem 3 farklı hastanede hem de mobil olarak devam ediyor. Refah'ta bulunan Kuveyt ve El Aksa Hastanelerinde tedavi hizmeti veren Yeryüzü Doktorları, Avrupa Hastanesinde de doktorlarıyla yaralılara acil müdahalelerde bulunuyor.

Süregelen gıda krizinde en hayati ihtiyacın bebek maması olduğunu dile getiren Program Koordinatörü Celalettin Saka, "2015 yılından beri Gazze'de sağlık hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Saldırılarla birlikte kliniklerimiz yıkıldı ancak tüm ekiplerimizle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Şehrin güney ve orta bölgesinde olan 3 hastanede yaralılara müdahale ediyoruz. Kuzeyde bulunan mobil sağlık ekiplerimizle kapı kapı dolaşarak pansuman yapıyor ve fizik tedavi hizmeti sağlıyoruz. Gazze'de artık her şeye ihtiyaç var. Ekiplerimiz en elzem ihtiyaç listelerini bizimle paylaşıyor ve buna göre malzemelerin tedarik edilmesini sağlıyoruz. Her noktasında açlık yaşanan şehirde anne ve babalar bebekleri için yemek bulmakta zorlanıyor. Bebeklerin yaşama tutunması için ihtiyacın olduğu her bölgeye bebek sütü ve maması ulaştırıyoruz. Yetişkinler için sıcak yemek ve gıda kolisi dağıtımlarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 300 bin ihtiyaç sahibine ulaştık. Ekiplerimiz sağlık ve insani yardım çalışmalarını sürdürmeye devam edecek." sözleriyle Gazze'de yaşanan duruma dikkat çekti.