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30 Nisan 2024 Salı 11:44:00 - Güncelleme:30 Nisan 2024 Salı 11:44:00

Daltonlar'a operasyon! 13 şüpheli gözaltında!

Kaynak: AA

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İstanbul'da polisin çalıntı bir araçtan yola çıkarak "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yakuplu Mahallesi'nde şüphelendikleri park halindeki bir otomobilde yaptıkları incelemede plakanın ve otomobilin çalıntı olduğunu belirledi.

Söz konusu araçta inceleme yapan ekipler, otomobilde çok sayıda mermi, çelik yelek, kar maskesi ve çalıntı plakalar bulundu.

Aracın park edildiği sokaktaki kameraları inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin girdiği adresi tespit ederek operasyon düzenledi.

Baskın sırasında evde bulunan zanlılardan İ.Ü, ikinci kattan atlayarak kaçmaya çalışırken yakalandı. Diğer şüpheliler F.A, S.A. ile çocuk yaştaki M.A. ve F. D, söz konusu adreste gözaltına alındı.

Buradaki aramada, çok sayıda mermi ile çalıntı otomobilin anahtarı ele geçirildi.

OPERASYON GENİŞLETİLDİ

Şüphelilerin yakalanmasının ardından çalışmalarını derinleştiren ekipler, Beylikdüzü Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Avcılar ve Esenyurt'ta tespit edilen bazı adreslere de operasyon düzenledi.

Kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütünün hücre evi olarak kullandığı belirlenen bu adreslere yapılan baskında M.U, U.G, Y.A, E.E, M.Y, H.A.G, D.B. ve Ö.Y. gözaltına alındı.

Ekiplerin yaptığı aramalarda ise otomatik tabanca ve çok sayıda uzun namlulu silah mermisi ele geçirildi.

Söz konusu operasyonlarda gözaltına alınan 2'si çocuk, 1'i kadın 13 şüpheliden bazılarının sosyal medya hesaplarından silahla fotoğraf çekip paylaşımda bulundukları belirlendi.

Etiketler : daltonlar suç örgütü operasyon hücre evi
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