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30 Nisan 2024 Salı 12:40:00 - Güncelleme:30 Nisan 2024 Salı 12:40:00

Meclis'te anayasa diplomasisi... TBMM Başkanı Kurtulmuş: Süreç müzakereyle olacak

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Yeni anayasa görüşmeleri başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Anayasa yapım süreci ile ilgili görüşleri aldım. Süreç müzakereyle olacak. İçerikle ilgili konuşmadık, usul konuştuk" dedi.

Meclis'te yeni anayasa mesaisi başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilerin genel başkanlarını ziyaret ediyor.

Kurtulmuş'un ilk durağı Meclis'teki CHP Grubu oldu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.

Meclis Başkanı'nın aynı gün grup toplantısını yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de görüşmesi bekleniyor.

KURTULMUŞ'TAN GÖRÜŞMEYE DAİR İLK AÇIKLAMA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, sürecin müzakereyle olacağını belirtirken "Anayasa yapım süreci ile ilgili görüşleri aldım" dedi.

Kurtulmuş, "Kararı meclis verecektir. Bu meclis anayasa yapma yetkisine de gücüne de sahiptir. Bu süreçte sadece siyasi partilerin değil farklı kesimlerin de görüşlerini alacağımız iyi yönetilmiş bir süreci inşallah olgunlaştırırız" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş görüşmeye dair yaptığı açıklamada, "Mayıs sonuna dek usule ilişkin fikirleri almak isteriz. Belki yaz döneminde partiler tekliflerini olgunlaştırarak Meclis açıldığında müzakere ortamı başlar" dedi.

TÜM KESİMLERİN GÖRÜŞLERİ ALINACAK

Ziyaretlerde yeni ve sivil anayasa için ilk mesajlar verilecek.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, planlanan takvim içinde diğer parti gruplarını da ziyaret edecek...

Bu sürecin ardından siyasi partiler arasında anayasa yapımına yönelik usul ve esasların belirlenmesine yönelik istişareler gerçekleştirilecek.. Bu amaçla AK Parti grubundan bir heyet, anayasa turuna çıkacak ve siyasi partileri ziyaret ederek nabzı tutacak.

Yeni ve sivil anayasanın geniş toplumsal mutabakatla yapılabilmesi için tüm kesimlerin görüşleri alınacak. Siyasi partiler öncelikli başlıklarını belirleyecek, ilerleyen süreçte ortak bir komisyon kurularak çalışmalar hızlandırılacak.

Etiketler : numan kurtulmuş tbmm anayasa
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