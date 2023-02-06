Gaziantep, Malatya, Kilis ve Osmaniye'de yıkılan binaların enkazından 47 kişi kurtarıldı
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen illerdeki binaların enkazlarından 47 kişi kurtarıldı.
Depremden etkilenen ve yıkılan binalara yönlendirilen arama kurtarma ekipleri, enkaz altındakileri çıkarmaya çalışıyor.
Ekipler, Gaziantep Gazi Muhtar Bulvarı'nda yıkılan 4 katlı binanın enkazından 2 kişiyi çıkardı.
Kilis'te Yavuz Sultan Mahallesi Yeni Ocak Sokak'ta yıkılan 3 katlı binadan 6, Malatya'da Zafer Mahallesi'nde yıkılan apartmandan ise 1 kişi kurtarıldı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
MALATYA'DA DEPREMDE YIKILAN BİNALARIN ENKAZLARINDAN 37 KİŞİ KURTARILDI
Ekipler, Zafer Mahallesi, Turgut Temelli Caddesi, Sivas Caddesi, Akpınar mevkisinde yıkılan binalardan 37 kişiyi çıkardı.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
OSMANİYE'DE YIKILAN 10 KATLI BİNADAN BİR KIZ ÇOCUĞU KURTARILDI
AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri kentin farklı noktalarında yıkılan binalarda çalışma yapıyor.
Ekiplerin çalışmasıyla Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yıkılan 10 katlı binadan bir kız çocuğu çıkarıldı.
Yaralanan çocuk hastaneye sevk edildi.
- Depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geçiyor
- Zonguldak'ta gönüllü maden işçileri deprem bölgesine destek için hazır bekliyor
- Kahramanmaraş ve çevre illerdeki depremin ardından kurtarma ekipleri bölgeye sevk ediliyor
- İstanbul'dan deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ile yardım malzemeleri yola çıktı
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 10 ilde 284 kişi hayatını kaybetti, 2323 kişi yaralandı
- Gaziantep, Malatya, Kilis ve Osmaniye'de yıkılan binaların enkazından 47 kişi kurtarıldı