VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Bayraktar TB3 bir testi daha başarıyla tamamladı: Tam 9 saat uçtu!
ABD'den Moskova'daki vatandaşlarına uyarı: Kalabalık alanlardan uzak durun
Fransa'da Dünya Kadınlar Günü'nde Filistin ve İsrail yanlıları arasında arbede çıktı
Meteorolojiden o bölge için şiddetli yağış uyarısı
09 Mart 2024 Cumartesi 01:19:00 - Güncelleme:09 Mart 2024 Cumartesi 01:19:00

Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

Kaynak: AA

ABONE OL

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.

Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "B"den 'B+'ya yükseltildiği, not görünümünün "pozitif" olarak belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu not artırımının makroekonomik ve dış kırılganlıkları azaltmada para politikası sıkılaştırmasının beklenenden daha fazla önden yüklenmesi de dahil olmak üzere, Haziran 2023'teki değişimden bu yana uygulanan politikaların dayanıklılığına ve etkinliğine olan güvenin artmasından kaynaklandığı bildirildi.

Enflasyon beklentilerinin hafiflediği ve dış likidite risklerinin azaldığı belirtilen açıklamada, bu durumun daha olumlu dış finansman koşulları, yüksek rezervler, düşük döviz korumalı mevduatlar ve daralan cari işlemler açığını yansıması olduğu kaydedildi.

Açıklamada, pozitif görünümün ise Fitch'in Türkiye'nin genel makroekonomik politika duruşunun enflasyondaki belirgin düşüşle tutarlı olması ve daha düşük cari açık ile daha güçlü likidite tamponları açısından dış kırılganlıkların azalmaya devam etmesi yönündeki beklentisini yansıttığı aktarıldı.

Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,8 büyümesinin beklendiği belirtilen açıklamada, büyüme oranın 2025'te ise yüzde 3,1'e çıkabileceği kaydedildi.

Açıklamada, mart ayındaki yerel seçimlerin sonucunun politika değişikliğine yol açmasının beklenmediği ifade edildi.

Fitch Ratings, 8 Eylül 2023'te Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, not görünümünü 2 yılın ardından "negatif"ten "durağan"a çıkarmıştı.

Fitch'in takvimine göre Türkiye'ye ilişkin bir sonraki değerlendirmenin 6 Eylül'de yapılması planlanıyor.

Etiketler : fitch ratings türkiye kredi notu
Dedesi adına at yarışı düzenlendi

Dedesi adına at yarışı düzenlendi
Bu dizi çok konuşulacak!

Bu dizi çok konuşulacak!
Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi

Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi
Artık gençler çalışsın

Artık gençler çalışsın
Dert ortağı Çağatay

Dert ortağı Çağatay
Estetik açıklaması dikkat çekti

Estetik açıklaması dikkat çekti
Simge ve Schiller'den konser sürprizi

Simge ve Schiller'den konser sürprizi
Dolandırıldı

Dolandırıldı
Paris'ten geldi, Hakan'a koştu

Paris'ten geldi, Hakan'a koştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX