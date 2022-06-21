Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişimi son anda önlendi

Terör örgütü PKK/YPG'nin Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine gönderdiği ve bomba yüklü olduğu belirlenen bir kamyon Azez İstihbarat ekipleri tarafından yapılan takip sonrası Al Hamran köyü bölgesinde ele geçirildi.

Bomba yüklü kamyon boş bir araziye getirildi ve patlayıcıyla birlikte infilak ettirildi.

Terör örgütünün büyük bir saldırısı engellenirken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.