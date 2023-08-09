FETÖ firarisi Manisa'da yakalandı
FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması dahilinde Balıkesir İlamat İnfaz Bürosunun hakkında 6 yıl 3 ay hüküm kararı verdiği M. K. isimli şahıs Manisa'da yakalandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları dahilinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Hakkında Balıkesir İlamat İnfaz bürosunca 6 yıl 3 ay hüküm kararı bulunan M. K. isimli şahıs Manisa'da yakalandı. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yapılan işlemlerin ardından M.K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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