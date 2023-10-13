Fethiye açıklarında Yunanistan'ın geri ittiği 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: IHA
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde tespit edilen düzensiz göçmenlerin kurtarılması için bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.
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