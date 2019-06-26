Eski Yargıtay üyesi Hüseyin Sarıömeroğlu'na 13 yıl 6 ay hapis cezası

Sarıömeroğlu'nun, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanık Sarıömeroğlu ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Sarıömeroğlu, delillerin usule ve yasalara aykırı olduğunu ileri sürdü. Aleyhindeki tanık beyanlarını da kabul etmeyen Sarıömeroğlu, suçsuz olduğunu iddia etti.

Sarıömeroğlu ve sanık avukatının savunmalarını tamamlamaları üzerine duruşmaya ara verildi.

Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı.

Hüseyin Sarıömeroğlu'na, FETÖ üyeliğinden Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 9 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 13 yıl 6 aya çıkardı.

Sanığa verilen cezada TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulamayan mahkeme heyeti, Sarıömeroğlu'nun tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

AA