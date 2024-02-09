Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis istemi
Kaynak: AA
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle hakaret suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, Bilal Erdoğan'ın, avukatı Ahmet Özel aracılığıyla Başsavcılığa başvurarak, Kılıçdaroğlu'nun Amasya'nın Taşova ilçesinde 18 Ocak 2014'te düzenlenen mitingdeki konuşmasında kendisine yönelik "hakaret" suçunu işlediğini belirterek, son seçimle milletvekili dokunulmazlığı kalkan Kılıçdaroğlu hakkında şikayetçi olduklarını belirttiği aktarıldı.
İddianamede, konuyla ilgili olarak Kılıçdaroğlu'nun savunmasının alınması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Bürosuna müzekkere çıkarıldığı, buna istinaden sanığın avukatı Celal Çelik tarafından yazılı savunma yapıldığı ifade edildi.
İsnat edilen suçun uzlaşmaya tabi suçlar arasında bulunması nedeniyle dosyanın uzlaştırmacıya tevdi edildiği bildirilen iddianamede, tarafların uzlaşmadığı kaydedildi.
İddianamede, bu kapsamda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
- Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis istemi
- Bakan Fidan'dan İsrail'in saldırılarına ilişkin açıklama
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "kayıp çocuklar" iddiasını yalanladı
- İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklama
- "Aile ve Gençlik Fonu"na başvuru şartları açıklandı
- Vali Gül, kentteki hizmetleriyle gençleri sigaraya karşı koruyor