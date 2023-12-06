Düzensiz göçmenler yakalandı

İzmir'in Bergama ilçesinde 41 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Ekiplerce takibe alınan ve Zeytindağ Mahallesi Kuzey Ege Otoyolu Çandarlı çıkışında durdurulan panelvanda 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişe yardım ettikleri iddiasıyla 2'si Türk 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin 19 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 Türk şüpheli tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.