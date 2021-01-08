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08 Ocak 2021 Cuma 09:44:00 - Güncelleme:08 Ocak 2021 Cuma 09:44:00

Dolandırıcılar artınca Bakanlık müfettiş timi kurdu

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Yurtdışına çıkışlarda yerli ve yabancılara zorunlu tutulan PCR testi yeni dolandırıcılık kapılarının açılmasına neden oldu. VIP, hızlı test adı altında evlere ve işyerlerine kadar gelen özel firmalar, yolculuğa çıkacak kişilere negatif garantili testler yapmaya başladı.

Sabah'ın haberine göre fiyatları 600 TL'yi bulan bu hızlı testlerde 20 dakikada sonuç alınıyor. Eğer kişi pozitif ise Sağlık Bakanlığı'nın sistemine ya girilmiyor ya da anlaşmaya göre sonuç sisteme negatif olarak işleniyor. Kişi de aynı gün uçağına binerek, karantinadan kurtuluyor.

Zira uçak saatinden 24 saat önce yapılması zorunlu olan PCR testi pozitif çıkan birinin uçuş biletleri iptal oluyor. Çoğu havayolu şirketi düşük ücretlerle değişim sağlasa da özellikle turistler için 10 gün Türkiye'de kalmak büyük bir maliyet anlamına geliyor. Edinilen bilgiye göre yurtdışında önemli toplantıları olan işadamları da garantili PCR testlerini tercih ediyor.

Habere göre özellikle Türk Cumhuriyetleri ve Ortadoğu ülkelerinden gelen yabancılar ilk testlerinde pozitif çıkarsa soluğu başka sağlık merkezlerinde alıyor. WhatsApp dayanışma grupları kuran yabancılar, negatif sonuç alabilecekleri adresleri de bu kanallar üzerinden buluyor. Test sınırlaması bulunmadığından bir gün kişi bakanlık sistemine pozitif kaydedilip, ertesi gün negatife geçebiliyor.

MÜFETTİŞ TİMİ KURDULAR

Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre Türkiye'de 334 adet yetkilendirilmiş tanı laboratuvarı testleri yapıyor. Bakanlık bu konudaki şikayetlerin artması üzerine özel bir müfettiş timi kurdu.

Haberde açıklamalarına yer verilen bakanlık yetkilileri şu açıklamada bulundu:

"Yurtdışına çıkışta Covid-19 için yaptırılması zorunlu olan PCR test sonuçlarını 'pozitiften negatife' değiştirilerek uygunsuz işlem yapıldığı ihbarlarını ciddiyetle takip ediyoruz. Tespit ettiğimiz vakalar var.

Bunların bazılarının bakanlığımızca yetkilendirilmemiş hastaneler olduğunu tespit edip, yasal işlem başlattık" dedi. Bakanlık internete reklam vererek sahte PCR testi yapan dolandırıcılara karşı da vatandaşı uyardı. En güvenilir testlerin hastanelerde olduğunu belirten bakanlık, "resmi belgesi olmayan ve evinize kadar gelen kişilere itibar etmeyin" dedi.

Bakanlık, test sonuçlarını e-nabız üzerinden gösteremeyen hiçbir sağlık kuruluşuna da itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

EN GÜVENİLİR ADRES HAVALİMANI

Uzmanlara göre bu konudaki en güvenilir adres İstanbul Havalimanı'nda kurulan ve günlük 40 bin test kapasiteli laboratuvar. Burada 250 TL'ye yapılan testlerin 4 saat içinde sonucu açıklanıyor. Ancak burada testi pozitif çıkanlar da farklı adreslerden negatif sonuç almanın yolunu arıyor.

Etiketler : pcr koronavirüs test negatif
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